Родителям объяснили, как не перегрузить психику ребенка во время праздников Психолог Алексеева призвала следить за режимом сна ребенка в праздники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яркие эмоции во время праздников могут легко перегрузить неокрепшую психику ребенка, и чтобы этого не произошло, нужно соблюдать некоторые правила, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, одно из основных — сохранять режим дня. Для детей особенно важно ложиться и вставать в одно и то же время, предупредила эксперт.

Режим дня летит в небытие в самые первые дни каникул. Взрослые расслабляются, и дети пользуются этим по полной. Постарайтесь сохранить хотя бы одно и то же время подъема и отбоя, — отметила Алексеева.

Кроме того, необходимо соблюдать гигиеническое процедуры — переодевать пижаму, чистить зубы и так далее. Отказ от них нарушает формирование силы воли и мотивации, объяснила эксперт. Не стоит забывать и про ограничение сладостей, а также домашние обязанности. В то же время нужно дать время для «ничегонеделания», добавила психолог.

Иногда у родителей возникает желание в дни новогодних каникул посетить все мероприятия, елки и праздничные торжества. Но чтобы получать удовольствие от досуга, между мероприятиями должны быть паузы, — добавила эксперт.

Ранее врач Екатерина Кашух предупредила родителей об опасности переедания сладкого. По ее словам, у детей из-за сахара ослабевает иммунитет. Для растущего организма безопасно съедать в день пару конфет или кусочек шоколада, указала эксперт.