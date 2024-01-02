Врач предупредила об опасности для детей после переедания сладкого Врач Кашух: переедание сладкого ухудшает иммунитет ребенка

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В случаях переедания сладкого иммунитет ребенка ослабевает, детям до двух лет не рекомендуется вообще давать такие продукты, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Для растущего организма безопасно съедать в день пару конфет или кусочек шоколада, пишут «Известия».

Вредные сладости — это любимая еда для патогенных микробов в кишечнике. Чем больше в рационе продуктов с добавленным сахаром, тем слабее полезные бактерии, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу иммунитета, — предупредила специалист.

Помимо этого, злоупотребление лакомствами провоцирует у несовершеннолетних сахарный диабет, ожирение, ухудшает работу сосудов. Однако следует различать виды сахара: добавленный в продукты как раз и приводит к сбоям в организме, а природный, который есть во фруктах, овощах, ягодах, полезен и даже необходим для здоровья.

Ранее гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Евгений Белоусов также предупреждал о последствиях переедания мандаринов детьми. По словам эксперта, суточная норма их потребления составляет не более двух штук. Взрослым допустимо съедать до пяти штук цитрусовых. В противном случае в организме могут начаться проблемы с ЖКТ, возникнуть ощущения изжоги и тошноты.