Гастроэнтеролог рассказал о последствиях переедания мандаринов Врач-гастроэнтеролог Белоусов рекомендовал есть не более пяти мандаринов в день

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Суточная норма потребления мандаринов для взрослого человека составляет пять штук, детям же не стоит есть более двух мандаринов в день, поделился в беседе с Lenta.ru гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Переедание этого цитрусового продукта грозит проблемами ЖКТ и такими симптомами, как изжога и тошнота.

Особое внимание к этому продукту он призвал проявить диабетиков, поскольку содержащаяся в мандаринах фруктоза способствует повышению уровня сахара в крови. Кроме того, мандарины являются сильным аллергеном, поскольку в них содержится салициловая кислота, которая может стать причиной зуда и покраснения кожи.

Если вы знаете о такой особенности своего организма, то не стоит рисковать в период праздников. <...> Норма для взрослого человека — пять штук мандаринов в сутки, а для детей рекомендованное количество еще меньше — всего пара штук, — сказал врач.

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