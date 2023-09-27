Родителям объяснили, что будет с их детьми с недолеченным плоскостопием Ортопед Саутин: плоскостопие грозит детям проблемами с суставами коленей и таза

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Недолеченное плоскостопие грозит детям проблемами во взрослой жизни с коленными и тазобедренными суставами, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Он отметил, что родители должны периодически водить ребенка на осмотр к специалисту.

Если у ребенка диагностировали плоскостопие, то крайне полезно носить индивидуальные ортопедические стельки. Это перераспределяет нагрузку на стопу и позволяет избежать прогрессирования проблем. Плоскостопие в запущенных вариантах часто сопровождается заваливанием стопы внутрь, увеличивая нагрузку на отделы голеностопного сустава, на различные отделы коленного и тазобедренного суставов, — добавил Саутин.

Как рассказала ранее врач-педиатр, детский эндокринолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова, болезней, которые ребенок может принести из школы, довольно много, и большая часть из них — вирусные инфекции. По ее словам, наиболее распространенными угрозами здоровью являются такие вирусные заболевания, как грипп, корь и ветряная оспа. Она призвала родителей укреплять иммунитет ребенка: его питание должно быть сбалансированным, предпочтительны занятия спортом, необходимо высыпаться и минимизировать стресс.