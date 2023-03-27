Родителям дали советы по развитию речи ребенка Психолог Тур предупредила о негативном влиянии гаджетов на развитие речи ребенка

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Эмоциональное и речевое развитие ребенка не следует перекладывать на гаджеты и мультфильмы, предупредила нейропсихолог Екатерина Тур. В беседе с aif.ru специалист пояснила, что дети не распознают речь, которую слышат в передачах и мультфильмах, и не задействуют речевые центры во время просмотра телевизора или игры.

Я вас сейчас удивлю: ребенок не распознает звуки и речь из мультика и не перерабатывает их так, как живой разговор и естественные звуки. При этом у него не формируются те самые психоречевые нейронные связи. И не задействуются центры речи, — отметила психолог.

По словам Тур, до четырех лет ответственность за развитие речи ребенка полностью лежит на родителях. Она уточнила, что логопеды обычно не занимаются с маленькими детьми, а позднее речевое развитие может привести к нарушению памяти или отсутствию стрессоустойчивости. Также нельзя перекладывать эту обязанность на воспитателей в детском саду, так как развитие речи должно проходить в спокойной обстановке, которую могут обеспечить родители.

Психолог пояснила, что дети до года должны подражать слогам и словам, которые произносят родители, реагировать на мамину речь и источники звука. После года в словарном запасе ребенка должно быть хотя бы от шести до 12 слов. В таком возрасте у детей должно появляться стремление, чтобы их понимали. Тревожными звоночками также являются проблемы с жеванием и глотанием и общение исключительно при помощи жестов. Тур советует обращаться к специалистам, если родители замечают какие-либо нарушения. Также детей следует оградить от трудностей и стрессов в семье в первые годы жизни.

Психолог Наталья Наумова ранее посоветовала родителям уделять внимание не только умственному развитию детей, но и физическому. Специалист напомнила, что детям нужно заниматься спортом, ритмикой, развивать мелкую моторику рук, чтобы было скоординированное движение ведущего глаза и ведущей руки.