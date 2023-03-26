Названы основные принципы гармоничного развития ребенка Психолог Наумова напомнила о важности спорта для гармоничного развития ребенка

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Родителям важно знать, что ребенок должен развиваться как гармоничная личность, в этой связи необходимо уделять внимание не только умственной деятельности, но и физическому развитию, заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Специалист напомнила, что детям нужно заниматься спортом, ритмикой, развивать мелкую моторику рук, чтобы было скоординированное движение ведущего глаза и ведущей руки.

Занятия ритмикой, особенно если они под музыку, помогут ребенку естественным образом сформировать фонематический слух. Таким образом, родители подготовят ребенка к грамотному изучению русского языка, повышению грамотности и русский язык будет даваться ребенку значительно легче, — сказала Наумова.

Кроме того, важно, чтобы у ребенка развивалось и левое, и правое полушарие, добавила эксперт. Она пояснила, что левое полушарие отвечает за логику, при его развитии важно давать ребенку сделать выбор, но при этом не переусердствовать и не перекладывать на него вопросы, которые должны решать взрослые.

Также важно уделять внимание и правому полушарию: фантазировать, мечтать, читать ребенку книги, вместе рисовать иллюстрации к книгам и прочитанным рассказам, заниматься музыкальным развитием. Тогда родители смогут максимально хорошо развить ребенка, — отметила Наумова.

Психолог напомнила о важности укрепления межполушарных связей. Для этого необходимо делать упражнения, например, одновременно рисовать правой и левой рукой, по сути, задействуются оба полушария. Однако здесь важно подходить к обучению ребенка без фанатизма, не нужно его переутомлять и перегружать в ущерб здоровью, подытожила Наумова.

Ранее психолог рассказала, что у каждой развивающей методики для детей есть свои недостатки. В частности, одна из самых популярных методик Монтессори прекрасно зарекомендовала себя, но в ней не уделяется внимание взаимодействию детей между собой.