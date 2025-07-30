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30 июля 2025 в 20:37

Рийет из скумбрии — странный французский паштет, который стоит попробовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рийет — это особый вид паштета с заметными волокнами рыбы, который отлично подходит для намазывания на хлеб или тосты. Он отличается насыщенным вкусом и простой подготовкой.

Ингредиенты

  • Скумбрия (без головы и внутренностей) — 450 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук-шалот — 3 шт.
  • Белое сухое вино — 50 мл
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Сметана 20% — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Специи по вкусу: тимьян, кориандр, эстрагон, паприка
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории — 135 ккал
  • Белки — 11 г
  • Жиры — 8 г
  • Углеводы — 4 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.
Разморозьте рыбу при комнатной температуре. Удалите головы, внутренности и тщательно промойте.

Шаг 2.
Выложите рыбу в кастрюлю, добавьте лук, морковь, лавровый лист, тимьян и белое вино. Посолите и поперчите. Доведите до кипения, накройте крышкой, снимите с огня и оставьте на 15 минут.

Шаг 3.
Остудите рыбу, удалите кожу и кости, разомните мясо вилкой. Процедите бульон — он понадобится позже.

Шаг 4.
К рыбе добавьте сметану, горчицу, кориандр, паприку, эстрагон и мелко нарезанный лук. Приправьте по вкусу солью и перцем.

Шаг 5.
Разбавьте массу рыбным бульоном до желаемой консистенции и отправьте в холодильник минимум на пару часов.

Шаг 6.
Подавайте рийет на свежем хлебе или тостах. Приятного аппетита!

Этот простой рецепт рийета из скумбрии подойдет для тех, кто хочет удивить гостей необычной закуской с ярким вкусом и домашним шармом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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