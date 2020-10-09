РФ в ЕСПЧ: Навальный не должен был делать расследование о Насте Рыбке

https://static.news.ru/photo/d91428ca-0a32-11eb-8de4-fa163e074e61_660.jpg Настя Рыбка Фото: gosudarynia_rybka/instagram.com

Представитель России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин заявил, что политик Алексей Навальный должен был не публиковать расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и Насте Рыбке, а обращаться в правоохранительные органы с полученной информацией.

Гальперин написал об этом в дополнительном меморандуме по жалобе Навального и «Медиазоны» на требование Роскомнадзора об удалении расследования, рассказал правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

Даже если заявители считали, что речь идёт о незаконных действиях, они должны были передать информацию компетентным следственным органам вместо того, чтобы предавать её гласности, — говорится в документе, который цитирует глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале.

При этом в документе не содержится упоминаний о бывшем вице-премьере РФ Сергее Приходько, который также был фигурантом расследования Навального.

В январе 2019 года учредитель издания «Медиазона» направил в ЕСПЧ жалобу на принятое в феврале 2018 года решение Усть-Лабинского суда Красноярского края об ограничении доступа к интернет-публикациям о результатах расследования деятельности олигарха Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Расследование оппозиционера Алексея Навального было основано на публичных постах в Instagram и книге Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка.

По мнению заявителя, решение о блокировке нарушило право на свободное получение и распространение информации. В жалобе указывается, что результаты расследования являлись общественно значимыми, а запрет на их распространение содержит признаки цензуры. Вмешательство в свободу прессы, по мнению «Медиазоны», было направлено не на защиту частной жизни Дерипаски, а на ограничение распространения информации о возможной коррупционной деятельности высокопоставленного чиновника. Подтверждением этого является демонстративный отказ Приходько обращаться в суд, а также требование Дерипаски лишь запретить публикации вместо опровержения расследования.

Как писал NEWS.ru, кроме фактического запрета на расследование Навального Усть-Лабинский суд в июле 2018 года в интересах неприкосновенности частной жизни Дерипаски оштрафовал Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли) на 500 тысяч рублей.