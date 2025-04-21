Клинцевич заявил, что ждет реакции СК на выброшенные письма бойцам СВО Экс-сенатор Клинцевич заявил, что ждет реакции СК на выброшенные письма бойцам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил NEWS.ru, что ждет реакции главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на историю с выброшенным в Нижнем Новгороде письмами бойцам СВО. Он уточнил, что на подобные сообщения следователи реагируют моментально.

Я обязательно передам эту ситуацию, чтобы о ней узнали члены наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Потому что это преступление! К тому же все подобные истории вызывают моментальную реакцию подчиненных Александра Бастрыкина. Так что ждем результата, — отметил Клинцевич.

Он добавил, что акция «Письма солдату» очень важна, и вспомнил свою службу в Афганистане, когда таких вещей было не так много, но всегда они оказывались очень приятными.

После нашего с вами разговора ситуация приобретет резонанс. Наказание здесь будет административное: у нас нет уголовной статьи. Это все скорее морально-этические вещи, связанные с должностными лицами и руководителями общественных организаций. Увидите, в ближайшее время реакция будет, — заметил Клинцевич.

Ранее в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин заметил, что письма от студентов могли выкинуть по безалаберности или даже намеренно. Он добавил, что по данному факту органы власти области и общественные организации должны дать оценку — без внимания проступок остаться не должен.