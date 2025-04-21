В Госдуме заподозрили, что письма бойцам СВО выкинули на свалку намеренно Депутат Госдумы Швыткин: письма бойцам СВО могли намеренно выкинуть на мусорку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Найденные у мусорного бака в Нижнем Новгороде письма для бойцов СВО от студентов строительного техникума могут быть проявлением чьей-то безалаберности, а возможно, их даже выкинули намеренно, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он добавил, что власти и общественность должны дать оценку этому случаю.

Должно быть соответствующее осуждение со стороны органов власти, области, общественных организаций. Они должны дать оценку поступка со всех сторон. Это явно чья-то безалаберность, халатность, а может, умышленное действие. В соответствии с этим нужно строить линию расследования, — прокомментировал Швыткин.

В юридическом смысле эта ситуация может быть признана уголовным деянием или повлечь административную ответственность, но в любом случае без внимания проступок остаться не должен, сказал депутат Госдумы.

Таким вещам нужно давать принципиальную оценку, проводить доследственную проверку, выяснять все обстоятельства произошедшего и привлекать виновных к ответственности, вплоть до уголовной, — отметил парламентарий, добавив, что, по его мнению, правоохранительные органы разберутся в произошедшем.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в эфире нижегородского канала показали сюжет «Детский патриотизм неизвестные выбросили на помойку». В нем неизвестный мужчина рассказывает о том, что на свалке нашел картонную коробку с письмами солдатам армии РФ от студентов нижегородского техникума.