Рестораторы Петербурга раскритиковали введение QR-кодов

Владельцы ресторанов Санкт-Петербурга высказались против введения QR-кодов для посещения общепита. Они навредят бизнесу и не помогут в борьбе с пандемией. Мнение рестораторов опубликовало издание «Невские Новости».

Сооснователь ресторана Memo Адам Цибаев заявил, что рестораны становятся безопаснее, в то время как люди нарушают правила защиты в транспорте и общественных местах. Он предположил снижение товарооборота после ввода QR-кодов на 80–90% в первые две недели. Из-за этого придётся сокращать персонал и зарплату.

Плохо, что пока неясно, как будет организован механизм проверки — нужно ли будет присылать сертификат, предъявлять паспорт или, как в байке, прокатит QR-код с пачки чипсов. Мы надеемся, что в ближайшее время контролирующие органы дадут какие-то разъяснения и у нас будет хотя бы месяц, чтобы подготовиться к новому режиму работы. Но что-то подсказывает, что разъяснения мы получим 30 ноября, — сказала соучредительница бара «Небо и вино» Полина Иванова.

Создатель и соучредитель сети гриль-баров «ЯвМясо» Нихад Ахмедов опасается массовых и «не всегда адекватных» проверок госорганами.

Анонимный ресторатор заявил о предвзятости подобных проверок.

А крупные компании это перенесут, потому что у них много денег и к ним ходят богатые люди, которым плевать на QR-коды — их никто не тронет, эти рестораны с «крышей». Пострадают рестораны среднего сегмента и малый бизнес, их всех будут проверять. И если я дам комментарий неанонимно, завтра у меня в ресторане будет проверка из Смольного, — сказал он.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о введении QR-кодов с 1 ноября. Посещение ресторанов, других общественных мест и мероприятий станет возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие антител к коронавирусу, или свежего отрицательного ПЦР-теста.