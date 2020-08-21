Рейтинг доверия россиян Путину составил 55%

https://static.news.ru/photo/25a650d2-e3aa-11ea-a0c0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 55% российских граждан. Об этом говорят результаты исследования, проведённого фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В ходе опроса 55% россиян выразили своё доверие главе государства, 34% респондентов скорее не доверяют и 14% граждан затруднились ответить. 58% опрошенных выразили уверенность в том, что президент скорее хорошо выполняет свою работу. 26% придерживаются обратного мнения, 16% затруднились с ответом.

Довольны работой российского правительства 37% респондентов, 46% оценивают её скорее плохо, с ответом затруднились 18% россиян. 43% участников опроса хорошо оценивают деятельность премьер-министра России Михаила Мишустина, 19% — плохо и 38% не стали отвечать на соответствующий вопрос.

По словам 30% респондентов, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму РФ, они бы проголосовали за партию «Единая Россия», 12% — за КПРФ, 10% — за ЛДПР, 5% — за «Справедливую Россию». Другую партию поддержали бы 17% опрошенных, а 7% отказались бы от участия в голосовании, передаёт РИА Новости.

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