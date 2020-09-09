Регулировать видео в Интернете предложили по правилам ТВ

https://static.news.ru/photo/c56b23b4-f33a-11ea-bfee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf-Udo Thiele/imageBROKER.com/Global Look Press

Деятельность владельцев контентных интернет-платформ должна быть законодательно отрегулирована и приближена к требованиям, которые действуют на телевидении. Такое предложение содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, соответствующий документ готовит рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. Ближайшее заседание рабочей группы намечено на конец сентября — начало октября.

Речь идёт о регулировании вопросов, связанных с правилами размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т. д.

Телеканалы и сервисы, через которые можно смотреть видео в Интернете в основном используют молодежь и люди среднего возраста. Чаще всего они смотрят видеоконтент в сервисах формата YouTube или «ВКонтакте».

Авторы документа предлагают обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов (пакет каналов, доступных практически всему населению страны), создать единую систему маркировки контента специальными метками, законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, при этом разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества и др.

В настоящее время на телевидении законодательно регулируется количество рекламы и её громкость. Для отдельных программ и каналов власти установили ограничения на рекламу определённых товаров и услуг. Все программы на ТВ, исходя из контента, должны содержать возрастную маркировку или быть помечены как запрещённые для детей.

Как писал ранее NEWS.ru, в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбудили дело о незаконной рекламе алкоголя. По данным ФАС России, речь идёт о видео, опубликованном Ивлеевой в YouTube 24 октября 2019 года. В нём есть 15-секундный фрагмент, в котором девушка готовит коктейль. При этом в видео используется брендированный бокал, позволяющий определить торговую марку. В ведомстве отметили, что видео по всем признакам является рекламой алкоголя в Интернете, что запрещено по российскому законодательству.