Регулировать видео в Интернете предложили по правилам ТВ

Деятельность владельцев контентных интернет-платформ должна быть законодательно отрегулирована и приближена к требованиям, которые действуют на телевидении. Такое предложение содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы.
Как
Речь идёт о регулировании вопросов, связанных с правилами размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т. д.
Телеканалы и сервисы, через которые можно смотреть видео в Интернете в основном используют молодежь и люди среднего возраста. Чаще всего они смотрят видеоконтент в сервисах формата YouTube или «ВКонтакте».
Авторы документа предлагают обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов (пакет каналов, доступных практически всему населению страны), создать единую систему маркировки контента специальными метками, законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, при этом разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества и др.
В настоящее время на телевидении законодательно регулируется количество рекламы и её громкость. Для отдельных программ и каналов власти установили ограничения на рекламу определённых товаров и услуг. Все программы на ТВ, исходя из контента, должны содержать возрастную маркировку или быть помечены как запрещённые для детей.
Как писал ранее NEWS.ru, в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбудили дело о незаконной рекламе алкоголя. По данным ФАС России, речь идёт о видео, опубликованном Ивлеевой в YouTube 24 октября 2019 года. В нём есть 15-секундный фрагмент, в котором девушка готовит коктейль. При этом в видео используется брендированный бокал, позволяющий определить торговую марку. В ведомстве отметили, что видео по всем признакам является рекламой алкоголя в Интернете, что запрещено по российскому законодательству.
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