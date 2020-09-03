Настя Ивлеева стала фигурантом дела из-за ролика с вермутом

Дело о незаконной рекламе алкоголя возбудили в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Об этом сообщает Ленинградское Управление ФАС России. По его данным, речь идёт о видео, опубликованном Ивлеевой в YouTube 24 октября 2019 года. В нём есть 15-секундный фрагмент, в котором девушка готовит коктейль,
В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт, — заявил врио замглавы Ленинградского УФАС РФ Александр Евлампиев.
Он отметил, что в видео используется брендированный бокал, позволяющий определить торговую марку. По словам Евлампиева, фрагмент по всем признакам является рекламой алкоголя в интернете, что запрещено по российскому законодательству.
Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущие и видеоблогеры Анастасия Ивлеева и Ида Галич публично разругались после появления списка Forbes, в который вошли отечественные знаменитости с наибольшим заработком на рекламе в Instagram.
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