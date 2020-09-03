Настя Ивлеева стала фигурантом дела из-за ролика с вермутом

https://static.news.ru/photo/8306305a-edf8-11ea-a117-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Дело о незаконной рекламе алкоголя возбудили в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщает Ленинградское Управление ФАС России. По его данным, речь идёт о видео, опубликованном Ивлеевой в YouTube 24 октября 2019 года. В нём есть 15-секундный фрагмент, в котором девушка готовит коктейль, передаёт РЕН ТВ.

В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт, — заявил врио замглавы Ленинградского УФАС РФ Александр Евлампиев.

Он отметил, что в видео используется брендированный бокал, позволяющий определить торговую марку. По словам Евлампиева, фрагмент по всем признакам является рекламой алкоголя в интернете, что запрещено по российскому законодательству.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущие и видеоблогеры Анастасия Ивлеева и Ида Галич публично разругались после появления списка Forbes, в который вошли отечественные знаменитости с наибольшим заработком на рекламе в Instagram.