Регионы будут сами решать, делать ли сдающим ЕГЭ тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/5d79e53c-abe2-11ea-8969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Регионы РФ будут самостоятельно принимать решение, делать ли сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ) экспресс-тест на коронавирус.

Допустим, по Ханты-Мансийску — они планируют проводить такую диагностику. Но это рекомендация Роспотребнадзора, то есть нет такой обязанности, — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что к обязательным требованиям при проведении ЕГЭ относятся измерение температуры школьника на входе, рассадка сдающих на расстоянии полутора метро друг от друга, обработка рук санитайзером и ношение масок.

При обнаружении у школьника температуры вопрос будет решаться на месте. Он сможет сдать экзамен в резервный день в августе — количество таких дней специально было увеличено.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники — выпускники девятых и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Желающие продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях будут зачислены в них по оценкам в аттестате.