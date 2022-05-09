Раскатистое «Ура» на главной площади страны прокричали 11 тысяч человек: парадные расчеты всех видов войск, МЧС, ФСБ, курсанты, нахимовцы, суворовцы, кадеты и Юнармия. Механизированную колонну возглавил легендарный Т-34 времен Великой Отечественной войны. Не обошлось без новинок – на параде-2022 дебютировала реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Участники Великой Отечественной и деятели науки и культуры рассказали News.ru о заповедях воинов, девушках на войне, нормах ГТО в 91 год – и о том, как встречали Победу со слезами на глазах.