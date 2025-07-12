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12 июля 2025 в 06:30

Рецепт курицы и картошки с песто! Соус сделает из обычных продуктов шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт курицы и картошки с песто! Соус сделает из обычных продуктов шедевр! Курица запекается до золотистой корочки, оставаясь внутри сочной и ароматной, с тонкими нотками чеснока и лёгким оттенком песто. Картофель мягкий, словно из печи, с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом, вобравшим ароматы курицы и соуса. Простое, но невероятно вкусное блюдо.

Ингредиенты

  • Куриные бёдра — 1 кг
  • Картофель — 1 кг
  • Майонез — 50 г
  • Соус песто — 5 ч. л.
  • Каперсы — 1 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец — 1/4 ч. л.
  • Вода — 250–300 мл

Приготовление

  1. Вымойте картофель жёсткой губкой, не очищая. Чеснок очистите, каперсы мелко нарежьте. Смешайте майонез с песто, чесноком, каперсами, солью, перцем и добавьте немного воды. Половиной соуса заправьте картофель, перемешайте, чтобы покрыть его полностью. Остальной соус добавьте к курице.
  2. Выложите курицу и картофель в форму, залейте водой, запекайте при 180 °С около часа. Для румяной корочки включите гриль или увеличьте температуру на 10 минут. Подавайте горячим, можно с маринованными или свежими огурчиками.

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курица
картошка
простой рецепт
ужины
обеды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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