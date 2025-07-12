Рецепт курицы и картошки с песто! Соус сделает из обычных продуктов шедевр

Рецепт курицы и картошки с песто! Соус сделает из обычных продуктов шедевр

Рецепт курицы и картошки с песто! Соус сделает из обычных продуктов шедевр! Курица запекается до золотистой корочки, оставаясь внутри сочной и ароматной, с тонкими нотками чеснока и лёгким оттенком песто. Картофель мягкий, словно из печи, с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом, вобравшим ароматы курицы и соуса. Простое, но невероятно вкусное блюдо.

Ингредиенты

Куриные бёдра — 1 кг

Картофель — 1 кг

Майонез — 50 г

Соус песто — 5 ч. л.

Каперсы — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 1 ч. л.

Перец — 1/4 ч. л.

Вода — 250–300 мл

Приготовление

Вымойте картофель жёсткой губкой, не очищая. Чеснок очистите, каперсы мелко нарежьте. Смешайте майонез с песто, чесноком, каперсами, солью, перцем и добавьте немного воды. Половиной соуса заправьте картофель, перемешайте, чтобы покрыть его полностью. Остальной соус добавьте к курице. Выложите курицу и картофель в форму, залейте водой, запекайте при 180 °С около часа. Для румяной корочки включите гриль или увеличьте температуру на 10 минут. Подавайте горячим, можно с маринованными или свежими огурчиками.

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