Реаниматолог рассказал, как оказать первую помощь при солнечном ударе Реаниматолог Гапонов рассказал, как оказать первую помощь при солнечном ударе

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Человека с тепловым или солнечным ударом необходимо отвести в тень, шею, подмышки и пах обложить холодом в качестве первой помощи. Подойдёт содержимое морозилки — пельмени или мясо, обёрнутые полотенцем. Кроме того, пострадавшего следует укрыть мокрой тканью и обеспечивать приток свежего воздуха, если ЧП произошло в помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.

Медик подчеркнул, что принципиальной разницы между двумя болезненными состояниями нет, только во втором случае роль отводится прямому воздействию солнечных лучей.

В идеале после нескольких минут пострадавшему станет лучше. Беспокоиться стоит, если есть нарушение сознания, дыхания, если у пострадавшего появляются другие симптомы. В целом, если ситуация кажется подозрительной, лучше перестраховаться и обратиться за помощью [к медикам], — отметил эксперт.

Гапонов добавил, что главными симптомами солнечного или теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, иногда тошнота, рвота и потеря сознания. Эксперт подчеркнул, что летний зной опасен для всех, независимо от возраста и наличия хронических недугов.

Риски повышаются с возрастом у граждан, страдающих патологиями сердца и сосудов: гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, нарушением мозгового кровообращения и другими. Подобные состояния пагубно влияют на компенсаторные возможности, то есть на способность организма приспособиться к вредной среде, добавил Гапонов.

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