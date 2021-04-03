Разваны регионы — лидеры России по приросту численности населения

https://static.news.ru/photo/e8b37a44-3e60-11eb-b745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В 2018–2020 годах прирост населения фиксировали в 21 регионе России. Лидером стал Севастополь. В процентном соотношении там рождаемость увеличилась больше всего, а смертность, наоборот, снизилась.

В топе также Ингушетия, Ленобласть и Чечня. А вот в количественном выражении лидеры — Подмосковье, Москва и Кубань, сказано в исследовании, проведённом РИА Новости.

При этом субъектами с самой большой убылью населения в абсолютном выражении стали Саратовская область, Кузбасс и Нижегородская область.

Демографическая ситуация усугубилась в России из-за пандемии в 2020 году, которая повлияла на все сферы деятельности россиян.

С одной стороны увеличилась смертность по очевидным причинам, с другой — существенно снизились миграционные потоки из-за локдауна.

Как ранее писал NEWS.ru, в России могут появиться новые льготы для матерей. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета Думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.