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05 июня 2026 в 08:40

Разминаю творог с яйцами: пеку творожные ватрушки как у бабушки — нежная начинка, тесто и румяная корочка

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашней выпечки к чаю, а времени на сложные пироги нет, выручают эти творожные ватрушки. Они получаются мягкими, воздушными и очень ароматными, а благодаря большому количеству творога буквально тают во рту.

Особую изюминку десерту придает нежная творожная начинка с ягодами. Снаружи — румяное тесто, внутри — сочный кремовый центр. Такие ватрушки хороши и к утреннему кофе, и к семейному чаепитию.

Ингредиенты: творог 5% — 720 г, яйца — 2 шт., сахар — 60 г, ванильный сахар — 5 г, мука — 160 г, разрыхлитель — 5 г, мягкий творог — 300 г, кукурузный крахмал — 15 г, сахар для начинки — 30 г, ягоды — 150 г.

Творог разомните до однородности и смешайте с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто.

Разделите его на одинаковые части и сформируйте шарики. Каждый шарик слегка обваляйте в муке, выложите на противень и сделайте в центре углубление при помощи стакана или дна кружки. Для начинки соедините мягкий творог, сахар и кукурузный крахмал, хорошо перемешайте до кремовой консистенции.

Наполните углубления творожной массой и сверху распределите ягоды. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила эти творожные ватрушки впервые с замороженной черникой. Тесто получилось мягким и нежным благодаря большому количеству творога, а начинка сохранила кремовую текстуру даже после выпечки. Особенно понравилось, что рецепт не требует дрожжей и длительной расстойки.

Проверено редакцией
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творог
ягоды
ватрушки
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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