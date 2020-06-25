Разбивший стекло машины ФСО солдат-срочник мечтал попасть на ТВ

https://static.news.ru/photo/fb9a21fe-b6ce-11ea-963f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/ТАСС

Разбивший стекло машины ФСО в день парада Победы на Красной площади солдат-срочник мечтал, чтобы его любимая девушка и родители увидели его марширующим в Москве по телевизору. Об этом журналистам рассказал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец.

Он отметил, что за некоторое время до инцидента у парня произошёл конфликт с сослуживцем. Узнавший о случившемся офицер ФСБ сказал командиру срочника, что инициатора ссоры стоит отправить в запас, что и было сделано. После принятия старшим по званию такого решения у солдата произошёл нервный срыв. Тогда он и разбил прикладом ППШ стекло микроавтобуса ФСО.

Он объяснил свой поступок тем, что очень хотел участвовать в параде и уже написал маме, папе, любимой девушке, чтобы смотрели на него по телевизору, — цитирует полковника в отставке портал URA.RU.

Сначала в отношении солдата хотели завести уголовное дело. Однако, как отметил Баранец, впоследствии его действия расценили как обычное хулиганство. Затем его отправили к психиатрам. Парень должен будет заплатить за разбитое окно и отбыть положенный срок на гаупвахте. После произошедшего, сказал военный обозреватель, срочника скорее всего переведут на новое место службы.

Ранее появилась информация о том, что сотрудникам контрразведки ФСБ удалось предотвратить инцидент на параде Победы. Они потребовали вывести из парадного расчёта в резерв солдата-срочника. Военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, парень устроил провокацию. Он прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. Кроме того, перед парадом на Красной площади молодой человек кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал случай, который произошёл на Красной площади во время парада Победы. Солдат-срочник устроил настоящую провокацию. Сейчас он задержан. По его словам, срочнику «напекло голову».