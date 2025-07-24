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24 июля 2025 в 14:17

Растет даже на бедной почве! Весь сад в белых жемчужинах цветов!

Фото: Erhard Nerger/imageBROKER/Global Look Press

Сангвинария — скромная королева теневого сада. Этот удивительный многолетник — настоящая находка для тех, кто ценит изысканную красоту без лишних хлопот. Сангвинария канадская, или «кровавый корень», раскрывает свои белоснежные цветки ранней весной, когда сад только пробуждается от зимнего сна. Ее нежные лепестки напоминают миниатюрные водяные лилии, а крупные листья создают эффектный ковер в течение всего сезона.

Главное достоинство сангвинарии — потрясающая неприхотливость. Она прекрасно чувствует себя в тенистых уголках сада, где многие растения просто отказываются цвести. К почвам не требовательна — главное, чтобы не было застоя воды. Зимует без укрытия, выдерживая даже сильные морозы. Разрастается медленно, но верно, образуя со временем живописные куртины.

Особенно эффектно сангвинария смотрится в компании папоротников, хост и морозников. Ее белоснежные цветки прекрасно освежают тенистые уголки, создавая ощущение весенней свежести. А осенью листья приобретают золотистые оттенки, продлевая декоративность растения.

Этот многолетник идеален для тех, кто хочет добавить в сад изысканности без лишних забот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

садоводы
дачники
цветы
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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