Стало известно, кто выплатит компенсации жертвам теракта в «Крокусе»

Выплаты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» по искам о компенсации морального и имущественного вреда возможны за счет средств страховой компании, собственников и эксплуатантов здания, заявил NEWS.ru адвокат потерпевших Игорь Трунов. Иски к исполнителям теракта — это лишь формальность, уточнил он.

Реальные выплаты пострадавшим по искам о компенсации морального и имущественного вреда возможны, в первую очередь, за счет средств страховой компании. Что касается получения компенсации непосредственно с обвиняемых, то у большинства из них нет законных доходов и имущества. Поэтому иски к ним носят, скорее, формальный характер, — заявил Трунов.

Он привел в пример ситуацию после взрыва домов в Москве на Каширском шоссе в 1999 году. Тогда, по словам адвоката, пострадавшие выиграли миллионные иски и «за 20 лет получили около 100 рублей».

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» сразу после него получили 135 тысяч рублей на побег из России. Отмечается, что деньги преступникам перевел неустановленный участник. Сами обвиняемые признались, что после преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей. При этом в Брянской области их ждала некая группа, чтобы помочь перейти границу.