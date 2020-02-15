https://static.news.ru/photo/f14d319c-507f-11ea-852f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые признаки весны в европейской части России можно будет заметить раньше обычного, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в 2020 году её приход приблизит аномально тёплая зима.

На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоёмах, — рассказала синоптик.

По словам Вильфанда, есть все основания полагать, что все эти процессы начнутся раньше обычного. Он уточнил, что в течение всей зимы погода была характерной для третьей декады марта, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что плюсовая температура и дожди ожидаются в столичном регионе на следующей неделе. По его словам, в выходные москвичей порадует почти весенняя погода — на небе чаще будет выглядывать солнце, а столбики термометров покажут днём до трёх градусов тепла.