РАНХиГС решил научить чиновников благодарить россиян и извиняться РАНХиГС посоветовал чиновникам избегать отписок, благодарить россиян и отвечать им в соцсетях

Научные сотрудники Президентской академии (РАНХиГС) выпустили сборник специальных методических рекомендаций для чиновников, в которых изложены правила «хорошего тона» общения с россиянами. Так, профессоры университета рекомендуют госслужащим избавляться от канцеляризмов, извиняться за допущенные ошибки, а также почаще отвечать гражданам на их комментарии в соцсетях.

Ориентироваться на единственную цель — донести мысль ясно для аудитории без опыта контакта со стилем официальных документов; помнить, что канцелярит увеличивает и без того немалую дистанцию между обычным гражданином и органами власти, — говорится в сборнике «Министерство доверия: как государству общаться с гражданами», опубликованном на сайте академии.

Автор методических пособий, исполнительный директор Центра понятного языка Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юлия Андреева считает, что в общении чиновников с гражданами практически отсутствует «тактика благодарности».

По мнению Андреевой, чиновники должны не только изъясняться понятным и простым для россиян языком, но также стараться избегать двусмысленности. В дополнение к этому госслужащим необходимо создавать определенный эмоциональный тон: «проявить эмпатию, поддержать адресата (если требуется), а не просто прислать ему максимально обезличенный ответ-отписку».

Понимание — ключ к доверию, которое формируется благодаря внимательному отношению к потребностям людей и готовности по‑настоящему реагировать на них. Достигнуть этого понимания можно только в одном случае — если научиться объяснять сложное простыми словами, — сказано в тексте методических материалов.

Отдельный параграф в сборнике посвящен общению чиновников с гражданами в соцсетях. По мнению автора, при коммуникации госслужащих с пользователями в Интернете представители власти должны использовать разговорный и публицистический стили, стараться избегать канцеляритов и сухих формулировок.

Ранее ученые РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок предложили способы увеличения пенсии, чтобы она не опустилась до социально неприемлемого уровня. Среди предложенных мер — реформирование системы досрочных пенсий, дальнейшее повышение пенсионного возраста, отмена льгот по страховым взносам, постепенное увеличение ставки страховых взносов и другие.