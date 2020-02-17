https://static.news.ru/photo/47109c42-518c-11ea-b59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В один из московских банков клиент принёс радиоактивные купюры. Работа отделения была приостановлена.

Отмечается, что инцидент произошёл в тот момент, когда в офис банка на улице Привольная пришёл мужчина, чтобы внести деньги в кассу.

В кассе сработал датчик радиационного контроля, — сообщило «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

После этого отделение было вынуждено приостановить работу. Кроме того, на место направлена мобильная лаборатория для проведения замеров радиации.

Ранее стало известно о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность, и радиация разнесётся по Москве. При этом, по данным издания, в 50-—60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации, писал NEWS.ru.