«Радио Свобода» прекратила вещание в России

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«Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) завершила работу на территории России. Причиной этому послужила инициация банкротства со стороны налоговых органов, а также давление сотрудников полиции на журналистов радиостанции, сообщается в Telegram-канале радио.

«Радио Свободная Европа / Радио Свобода» приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС, а полиция усилила давление на его журналистов, — отмечается в заявлении.

Представители радиостанции добавили, что сайт организации будет функционировать в прежнем режиме.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации её радиоканала и сайта. Он отметил, что не намерен покидать Россию и продолжит заниматься журналистикой.

Вчера, 5 марта, Венедиктов подтвердил, что совет директоров радиостанции разорвал с ним контракт. Он отметил, что редакция прекратила существование, а её сотрудникам предложат альтернативные варианты трудоустройства.