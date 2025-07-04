Пышные панкейки без хлопот: секрет Энди Шефа в моей сковородке!

Как же приятно начинать утро с ароматных панкейков! Я открыла для себя рецепт от Энди Шефа — и теперь это наше семейное любимое блюдо. Они получаются воздушными, нежными и совсем не прилипают к сковороде.

Для теста понадобится: 250 г муки, 2 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. соды, щепотка лимонной кислоты, 0,5 ч. л. соли, 1 яйцо, 200 мл молока и 3 ст. л. оливкового масла. Смешиваю сухие ингредиенты, добавляю яйцо, молоко и масло, взбиваю до густоты. Жарю на сухой сковороде до румяности — и вуаля! Идеальные панкейки готовы.

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.