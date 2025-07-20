Пышное фиолетовое облако в саду! Идеальный многолетник с обильным цветением! Шалфей пышный — настоящее украшение любого сада. Это неприхотливое, но эффектное растение радует цветами, приятным ароматом и даже обладает полезными свойствами. Его компактные размеры и устойчивость делают его отличным выбором как для опытных садоводов, так и для новичков.

Шалфей пышный прекрасно смотрится в одиночных посадках вдоль дорожек, возле беседок или детских площадок. Он отлично сочетается с луговыми цветами, злаками, декоративными травами и кустарниками.

Один из самых популярных декоративных сортов — «Голубая Королева». Это многолетнее травянистое растение с ветвистыми опушенными стеблями и продолговатыми листьями насыщенного зеленого цвета. Его главное украшение — фиолетово-голубые цветки, собранные в изящные колосовидные соцветия.

Цветение начинается на второй год жизни, обычно в середине июня, и может продолжаться до самых заморозков. Благодаря длительному периоду декоративности шалфей пышный станет ярким акцентом в любом ландшафте.

Это растение не только красиво, но и полезно: его листья можно использовать в народной медицине и кулинарии. Посадите шалфей пышный в своем саду — и он будет радовать вас красотой и ароматом долгие годы!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.