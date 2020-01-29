Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёх человек, прилетевших из Китая в Уфу, проверяют на коронавирус. Двух взрослых и маленького ребёнка госпитализировали в инфекционную больницу из-за резко поднявшейся температуры. Они прибыли в Уфу из китайского города Санья 27 января.

Всех троих госпитализировали, отобрали анализы, проверяем на весь спектр вирусов, в том числе на коронавирус, — сообщил начальник отдела надзора на транспорте Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов. По его словам, их...