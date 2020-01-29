Пять сотрудников полиции задержаны по делу журналиста Ивана Голунова.
По словам источника, близкого к следствию, задержанные находятся на допросе в Следственном комитете,
Как писал NEWS.ru, ранее Голунов подал жалобу на нового генпрокурора Игоря Краснова и потребовал извинений от имени государства за уголовное преследование.
Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.
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