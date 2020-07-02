Путину доложат о предварительных итогах празднования 75-летия Победы

https://static.news.ru/photo/05a5a0f0-bc4d-11ea-beff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин проведёт в четверг заседание оргкомитета «Победа», основной темой которого станет подведение предварительных итогах празднования 75-летия Великой Победы.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет дана оценка смысловым инициативам и проектам, которые были инициированы и приурочены к этому году. Также будут представлены доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».

В рамках заседания планируется выступление Елены Малышевой — замруководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака об итогах сбора подписей для присвоения городам почетного звания «Город трудовой доблести».

Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Кремля, заседание будет проходить в режиме видеоконференции с весьма представительным количеством участников.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.