Путин заявил о росте трафика телекоммуникационных компаний в РФ в пандемию

https://static.news.ru/photo/29cd0d88-f041-11ea-ab3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что телекоммуникационные компании в РФ отлично справились с трафиком, который в период пандемии COVID-19 возрос на 80%.

При этом он отметил, что эпидемия коронавируса принципиально ничего не изменила в развитии технологий в стране. Об этом российский лидер сказал в интервью, отрывок которого был показан в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Мы оказались и здесь достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80% — и наши компании с этим справились, — заявил президент.

По его словам, работа компаний не только не обвалилась, но и «даже ещё резерв есть». Путин отметил, что пандемия коронавируса подтолкнула развитие технологий в стране, а «всё, что эффективно работает, будет эффективно применяться и дальше», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа проведение массовых мероприятий может быть рискованным. И этот риск не является оправданным. Так заявил президент России Владимир Путин, объясняя, почему он в июне советовал отказаться от выступлений оркестру под управлением Валерия Гергиева.