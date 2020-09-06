Путин заявил о росте трафика телекоммуникационных компаний в РФ в пандемию

Президент России Владимир Путин сообщил, что телекоммуникационные компании в РФ отлично справились с трафиком, который в период пандемии COVID-19 возрос на 80%.
При этом он отметил, что эпидемия коронавируса принципиально ничего не изменила в развитии технологий в стране. Об этом российский лидер сказал в интервью, отрывок которого был
Мы оказались и здесь достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80% — и наши компании с этим справились, — заявил президент.
По его словам, работа компаний не только не обвалилась, но и «даже ещё резерв есть». Путин отметил, что пандемия коронавируса подтолкнула развитие технологий в стране, а «всё, что эффективно работает, будет эффективно применяться и дальше»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа проведение массовых мероприятий может быть рискованным. И этот риск не является оправданным. Так заявил президент России Владимир Путин, объясняя, почему он в июне советовал отказаться от выступлений оркестру под управлением Валерия Гергиева.
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