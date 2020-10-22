Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни

Фото: Кирилл‌ ‌Зыков/АГН‌ ‌«Москва»‌ ‌

В современном мире наблюдается размытие нравственных ценностей и ориентиров, сложившуюся ситуацию необходимо исправлять и прежде всего начинать с себя, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров...