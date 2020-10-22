Путин заявил, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни

Пандемия коронавируса существенно изменила все сферы жизни, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьёзно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека, — отметил Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что мир стоит на пороге «тектонических сдвигов» и перемен, а сложившийся из-за пандемии коронавируса тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Российский лидер считает, что в настоящий момент происходят процессы, которые обсуждались ранее. Так, в 2014 году участники клуба «Валдай» говорили на тему «Мировой порядок: новые правила или игра без правил», писал NEWS.ru.