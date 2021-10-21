Путин заявил, что отмахнуться от изменений климата в мире нельзя

Природные катаклизмы в современном мире стали «чуть ли не нормой», и отрицать климатические деформации и деградацию окружающей среды отрицать уже невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться... Природные катаклизмы — засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали, — заявил он.

Путин добавил, что можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать.

Ранее сообщалось, что как показывает компьютерное моделирование, к 2100 году около 1,2 млрд человек будут жить в областях, где изменения климата сделают невозможным ведение нормальной экономической деятельности, не говоря уже об устойчивом развитии. Это в четыре раза больше того населения, которое проживает в зонах риска сегодня.