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Путин заявил, что отмахнуться от изменений климата в мире нельзя

19:20, 21 октября 2021
Путин заявил, что отмахнуться от изменений климата в мире нельзя Фото: pixabay.com
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Природные катаклизмы в современном мире стали «чуть ли не нормой», и отрицать климатические деформации и деградацию окружающей среды отрицать уже невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться... Природные катаклизмы — засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали, — заявил он.

Путин добавил, что можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать.

Ранее сообщалось, что как показывает компьютерное моделирование, к 2100 году около 1,2 млрд человек будут жить в областях, где изменения климата сделают невозможным ведение нормальной экономической деятельности, не говоря уже об устойчивом развитии. Это в четыре раза больше того населения, которое проживает в зонах риска сегодня.

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