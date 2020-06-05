Песков не исключил обращения Путина к нации

https://static.news.ru/photo/a4da5f1a-a719-11ea-8c4e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин обратится к гражданам по поводу поправок к Конституции в том случае, если сочтёт это необходимым. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли российский лидер обратиться к народу до или после голосования по поправкам в главный закон страны.

Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает, — цитирует Пескова РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за эпидемии коронавируса и состоится 1 июля. Ранее, как писал NEWS.ru, источники сообщили о подготовке нового телеобращения Путина, которое посвящено плебисциту.