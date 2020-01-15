https://static.news.ru/photo/c3b774a6-377d-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент Владимир Путин предложил изменить в новом учебном году порядок приёма абитуриентов в медицинские высшие учебные заведения.

По его словам, места в вузах должны стать целевыми. Например, по специальности «лечебное дело» таковыми он предлагает сделать 70% бюджетных мест, по специальности «педиатрия» — 75%.

Квоты на целевой приём в медвузы будут формироваться по заявкам регионов. При этом те должны будут гарантировать будущим выпускникам трудоустройство. Необходимо, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди, подчеркнул Путин.

В ординатуре президент предложил установить почти 100%-ное целевое обучение по дефицитным направлениям. При этом отметил, что преимущество при поступлении будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене. Особенно те, кто работает в сельских медучреждениях.

Ранее Путин высказался за ежегодное увеличение бюджетных мест в вузах. Необхъодимость этого он объяснил грядущим ростом числа выпускников школ.

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