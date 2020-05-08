Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

https://static.news.ru/photo/2667af76-91c9-11ea-8a51-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Таким образом он почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

Президент каждый год 9 мая возлагает там венок. Обычно эта церемония проходит после парада Победы на Красной площади, однако в этом году он был отложен из-за эпидемии коронавируса. Поэтому глава государства обратится к россиянам с речью по случаю 75-летия Победы.

После этого в небе над Москвой состоялся воздушный парад.

Традиционно глава государства приносит цветы к Вечному огню также в День памяти и скорби 22 июня, а также в День защитника Отечества 23 февраля.

На 9 мая у Путина запланировано ещё несколько мероприятий, связанных с праздником.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, он направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда государств бывшего Советского Союза.