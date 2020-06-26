Путин: в России отступает эпидемия COVID-19

https://static.news.ru/photo/82419256-b7a5-11ea-be27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия коронавирусной инфекции отступает, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас эпидемия, слава богу, отступает и объём задач для волонтёров начинает понемножку снижаться, — отметил глава государства в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Кроме того, российский лидер высоко оценил работу волонтёров. По его словам, «на совесть сделали свою работу», передаёт РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

На 26 июня в России 620 794 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 6800. Выздоровели 384 152 человека, из них 8988 пациентов — за истёкшие 24 часа, умерли 176 пациентов. В Москве летальным исходом коронавирус закончился для 3694 пациентов, 25 из них умерли за последние сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на территории России 26 июня достиг отметки в 0,91. В Москве указанный показатель составил недельный минимум — 0,85. Об этом стало известно из подсчётов данных, предоставленных оперштабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с эпидемией стабилизировалась в России. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Коронавирусная инфекция идёт на спад в России.