Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

https://static.news.ru/photo/7ee73c30-b612-11ea-9a93-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Кремле состоялось торжественная церемония вручения государственных премий за 2019 год. Награждение провёл президент России Владимир Путин.

Отмечается, что премии были вручены за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Сама церемония прошла прошла в Екатерининском зале Первого корпуса, сообщает ТАСС.

Лауреатами госпремий в области литературы и искусства стали директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентин Курбатов, руководитель Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

В сферах науки и технологий госпремии получили директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Петербург) РАН Андрей Головнев, он удостоен награды за изучение культурного наследия народов Арктики. Также были отмечены учёные Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН — Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович, Владимир Меледин. Таким образом был оценен их вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок. За создание лекарств для лечения рака и аутоиммунных заболеваний премию получили гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская.

Кроме того, госпремии получили стали композитор Давид Тухманов, главврач столичной ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко. Председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова была отмечена за правозащитную деятельность, а народный артист России Константин Хабенский — за благотворительность.

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Помимо денежного вознаграждения, лауреаты получают диплом, почётный и фрачный знаки. Церемония вручения обычно проходит 12 июня, однако в этом году в День России президент провел награждение Героев Труда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности повышается с 2,5 до 10 млн рублей.