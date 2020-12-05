Путин: россияне стали больше ценить жизнь

https://static.news.ru/photo/6358a36a-36ef-11eb-a3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За 2020 год многое было переосмыслено, граждане стали больше ценить жизнь и перестали стесняться своей отзывчивости, считает президент РФ Владимир Путин.

Мы многое переосмыслили — стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами, — сказал российский лидер во время встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

По его словам, в России начало проявляться больше доброты, доверия, отзывчивости и сплочённости, так как люди перестали этого стесняться, а наоборот, стали гордиться. Он подчеркнул, что всё это необходимо сохранить и приумножить.

Путин отметил, что только обладая таким крепким нравственным фундаментом страна сможет идти вперёд и добиваться серьёзных целей, а также развивать социальную, технологическую и экономическую сферы.

Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, всё общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь — всё это не зависит от каких-то ни было политических или иных убеждений, взглядов, — заявил глава государства.

Он назвал это чрезвычайно важным моментом, который стоит над политикой и объединяет всех людей.

Как писал NEWS.ru, ранее глава России сообщил, что борьба с пандемией COVID-19 по-настоящему сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.