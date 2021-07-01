Путин разрешил росгвардейцам оцеплять объекты

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке уточняется , что ведомство охраняет акватории важных гособъектов. Под их ответственностью находятся также и объекты Крыма — Керченский пролив, Крымский мост и другие.

В тексте документа подчёркивается, что до текущего дня Росгвардия хоть и охраняла эти объекты, но не могла их оцеплять. Это создавало угрозу национальной безопасности страны в случае диверсий, планируемых терактов и других незаконных вторжений.

Отмечается, что за период 2018–2019 годов войска национальной гвардии пресекли 142 попытки незаконного проникновения на территории (акватории) охраняемых объектов, при осуществлении которого возникала необходимость в проведении оцепления (блокирования) участков местности и акваторий.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон, ужесточающий госконтроль за оборотом оружия. Если документ поддержит Совет Федерации и подпишет президент, то медосмотр граждан для приобретения оружия будут проводить только государственные и муниципальные медорганизации.