Путин рассказал об отношении к лёгкой промышленности

Президент Владимир Путин принял участие в совещании о ситуации в лёгкой промышленности. Он заявил, что никогда не считал эту отрасль второсортной.
По его словам, она имеет большой потенциал как на внутреннем, так и на внешнем рынке,
Игорь Николаевич, я никогда не считал, что лёгкая промышленность какая-то второсортная по сравнению с другими отраслями производства, ничего подобного, — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что у России есть потенциал для развития, так как сейчас объём импорта в стоимостном выражении практически в два раза превышает внутреннее производство.
Нам есть куда развиваться: и на внутренний рынок двигаться, его завоёвывать рыночными же способами, и у нас огромный экспортный потенциал. Поэтому я как раз считаю, что это очень важное направление нашей совместной работы, даже не сомневайтесь, — заключил он.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре важных преимущества по сравнению с другими странами. По его словам, речь идёт о силе духа, науке, природных ресурсах и кадрах.
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