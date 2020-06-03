Путин рассказал об отношении к лёгкой промышленности

https://static.news.ru/photo/3acb8748-a59d-11ea-b3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент Владимир Путин принял участие в совещании о ситуации в лёгкой промышленности. Он заявил, что никогда не считал эту отрасль второсортной.

По его словам, она имеет большой потенциал как на внутреннем, так и на внешнем рынке, передаёт РИА Новости. Таким образом он ответил на реплику главы группы компаний «Русская кожа» Игоря Сурина, который пожаловался, что часто слышит слова о низкой значимости отрасли для экономики страны.

Игорь Николаевич, я никогда не считал, что лёгкая промышленность какая-то второсортная по сравнению с другими отраслями производства, ничего подобного, — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что у России есть потенциал для развития, так как сейчас объём импорта в стоимостном выражении практически в два раза превышает внутреннее производство.

Нам есть куда развиваться: и на внутренний рынок двигаться, его завоёвывать рыночными же способами, и у нас огромный экспортный потенциал. Поэтому я как раз считаю, что это очень важное направление нашей совместной работы, даже не сомневайтесь, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре важных преимущества по сравнению с другими странами. По его словам, речь идёт о силе духа, науке, природных ресурсах и кадрах.