Путин рассказал об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Уровень нейтрализации вакциной «Спутник V» нового штамма коронавируса «омикрон» очень высок, заявил президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Глава государства пояснил, что беседовал на эту тему с руководителем центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Тот заверил, что «Спутник V» точно нейтрализует новую разновидность инфекции, сообщает ТАСС.

Он (Гинцбург. — NEWS.ru) мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий, — заявил президент.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что существующие вакцины будут работать против новых разновидностей коронавируса. Она допустила, что их эффективность может оказаться чуть ниже.

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. В новой, 14-й по счёту редакции документа «омикрон» был назван самым заразным среди всех ранее известных разновидностей COVID-19. В рекомендации ведомства включены препарат для лечения коронавируса «Мир-19», зарегистрированный 22 декабря, и подростковая вакцина «Спутник М».