Путин рассказал о России, стоявшей у «опасной черты возможного развала»

https://static.news.ru/photo/1751ba0a-b3c9-11ea-b4be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

На рубеже XX и XXI веков Российская Федерация стояла у «опасной черты возможного развала», однако сумела преодолеть период турбулентности.

Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Глава государства напомнил, что 20 лет назад экономика страны была «в тяжёлом состоянии», около 40% граждан жили за чертой бедности. Долги России составляли от $124 до $145 млрд при объёме резервов в максимум $12 млрд. Множеству работников задерживали зарплаты, а военным не выплачивали положенное довольствие.

Путин подчеркнул, что Россия прошла большой путь за эти годы, «практически стала другой» страной и заняла достойное место «в международных делах».

Сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет, — резюмировал глава государства.

Как передавал NEWS.ru, Путин обвинил страны Запада в том, что те часто ведут с Россией нечестную игру. В основе их действий лежит попытка сделать так, чтобы государством можно было управлять и «дёргать за ниточки», заметил президент. По словам российского лидера, после развала СССР ему казалось, что противоречия с Западом на идеологической почве исчезли и наступило благоденствие. Однако позднее Путин стал директором ФСБ. Занимая эту должность, он читал закрытые материалы и сводки. Тогда будущий президент и понял, что с Россией часто обращаются несправедливо.