Путин рассказал о России, стоявшей у «опасной черты возможного развала»

На рубеже XX и XXI веков Российская Федерация стояла у «опасной черты возможного развала», однако сумела преодолеть период турбулентности.
Об этом
Путин подчеркнул, что Россия прошла большой путь за эти годы, «практически стала другой» страной и заняла достойное место «в международных делах».
Сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет, — резюмировал глава государства.
Как передавал NEWS.ru, Путин обвинил страны Запада в том, что те часто ведут с Россией нечестную игру. В основе их действий лежит попытка сделать так, чтобы государством можно было управлять и «дёргать за ниточки», заметил президент. По словам российского лидера, после развала СССР ему казалось, что противоречия с Западом на идеологической почве исчезли и наступило благоденствие. Однако позднее Путин стал директором ФСБ. Занимая эту должность, он читал закрытые материалы и сводки. Тогда будущий президент и понял, что с Россией часто обращаются несправедливо.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен