Путин рассказал, что редко общается с внуками

https://static.news.ru/photo/09235254-b3ab-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистами рассказал про общение с внуками. Глава государства отметил, что ему нечасто удаётся видеться с ними.

Национальный лидер сообщил об этом в интервью для документального проекта «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

С внуками редко, но общаюсь, конечно, — рассказал президент.

Также Путин отметил, что внуки могут позвонить ему в Кремль на работу и поговорить.

В настоящее время у президента двое внуков. Глава государства рассказывал об их жизни во время прямой линии три года назад. По словам Путина, его дочери и внуки живут обычной жизнью. Тогда он добавил, что хочет воспитать их нормальными людьми.

Позднее в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну российский лидер признался, что ему не хватает время на встречи с внуками, с которыми он очень любит общаться и играть, передаёт радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин рассказал, что не любит отчитывать своих подчинённых «в показном порядке». По словам лидера страны, без камер у него случаются жёсткие разговоры, но не было случая, чтобы он кого-то оскорбил или унизил.