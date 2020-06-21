Путин рассказал, что редко общается с внуками

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистами рассказал про общение с внуками. Глава государства отметил, что ему нечасто удаётся видеться с ними.
Национальный лидер сообщил об этом в интервью для документального проекта «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
С внуками редко, но общаюсь, конечно, — рассказал президент.
Также Путин отметил, что внуки могут позвонить ему в Кремль на работу и поговорить.
В настоящее время у президента двое внуков. Глава государства рассказывал об их жизни во время прямой линии три года назад. По словам Путина, его дочери и внуки живут обычной жизнью. Тогда он добавил, что хочет воспитать их нормальными людьми.
Позднее в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну российский лидер признался, что ему не хватает время на встречи с внуками, с которыми он очень любит общаться и играть,
Как ранее писал NEWS.ru, Путин рассказал, что не любит отчитывать своих подчинённых «в показном порядке». По словам лидера страны, без камер у него случаются жёсткие разговоры, но не было случая, чтобы он кого-то оскорбил или унизил.
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