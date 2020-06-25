Путин проведёт встречу с новым составом Общественной палаты

https://static.news.ru/photo/f99e3f62-b6d2-11ea-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 25 июня планирует встретиться с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреча будет проходить в режиме видеоконференции. Среди прочего на ней будут обсуждаться вопросы голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое началось утром 25 июня.

Сегодня Путин будет общаться с представителями Общественной палаты нового состава, седьмой состав. Он выступит перед ними, общение будет проходить в режиме видеоконференции, — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря, на встрече выступят секретарь ОП Лидия Михеева и другие представители палаты. Остальные встречи Путина 25 июня будут носить непубличный характер, передаёт РИА Новости.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.