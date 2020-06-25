Путин проведёт встречу с новым составом Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин 25 июня планирует встретиться с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреча будет проходить в режиме видеоконференции. Среди прочего на ней будут обсуждаться вопросы голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое началось утром 25 июня.
Сегодня Путин будет общаться с представителями Общественной палаты нового состава, седьмой состав. Он выступит перед ними, общение будет проходить в режиме видеоконференции, — сообщил Песков.
По словам пресс-секретаря, на встрече выступят секретарь ОП Лидия Михеева и другие представители палаты. Остальные встречи Путина 25 июня будут носить непубличный характер,
Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.
Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
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