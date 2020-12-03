Путин призвал везде создавать безбарьерную среду

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Безбарьерную среду необходимо создать на каждом объекте во всех регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями организаций людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

По словам политика, одной из важнейших задач властей является создание условий для самореализации граждан. Это в полной мере относится к жителям РФ с ОВЗ, отметил лидер.

Сейчас не буду говорить про международные обязательства, дело совершенно не в этом. А дело в том, что мы перед своими гражданами должны нести эту ответственность и реализовывать, решать эту задачу (создания безбарьерной среды. — NEWS.ru), — пояснил Путин.

Руководитель государства также поздравил победителей и участников национального чемпионата «Абилимпикс». Он высоко оценил уровень их мастерства и подготовки, добавив, что за этими людьми стоят сила духа, упорство и целеустремлённость — те же качества, что ведут к победе паралимпийцев.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент поручил правительству до 25 декабря разработать график реализации мер по обеспечению жильём к 2025 году инвалидов, вставших на учёт до 1 января 2005 года. Кроме того, до 30 марта 2021 года кабмин должен предложить механизм обеспечения жильём инвалидов и семей с детьми с ограниченными возможностями, которые встали на учёт после 1 января 2005 года.