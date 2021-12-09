Путин призвал сделать понятной и прозрачной процедуру COVID-вакцинации

На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин затронул тему процедуры получения сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что практически все страны идут по пути использования ковид-сертификатов как подтверждения факта прививок. Трансляцию заседания Совета ведёт «Россия 24».

По пути сертификатов вакцинации идут почти все страны, которые могут прививать граждан, но тут мы должны идти очень аккуратно, процедура [получения сертификата о вакцинации] должна быть прозрачной и понятной, — подчеркнул президент.

Ранее доктор психологических наук Тимофей Нестик заявил, что переубедить противников прививок от COVID-19 помогут грамотная организация вакцинации, гарантия диагностики после прививки и демонстрация в СМИ положительных сюжетов о вакцинации. Также необходим своего рода общественный договор, в рамках которого вакцинацию будут рассматривать как часть системы защиты от пандемий на десятилетия вперёд.

По словам профессора, в СМИ следует больше рассказывать о том, как организована вакцинация, подчёркивать, что её проводят квалифицированные врачи, а желающий привиться сможет пройти тестирование и исключить у себя противопоказания. Также стоит гарантировать организацию условий, при которых люди не могли бы заразиться в самом пункте вакцинации.