Путин присвоил жителям осаждённого Севастополя статус ветеранов ВОВ

https://static.news.ru/photo/4f151230-4423-11eb-89f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который присваивает всем жителям осаждённого в 1941–1942 годах Севастополя статус ветеранов Великой Отечественной войны.

Их наградят знаком «Житель осаждённого Севастополя» и дадут им привилегии ветеранов в виде мер социальной поддержки, в частности — ежемесячные выплаты, обеспечение жильём, компенсация расходов на оплату ЖКХ, бесплатный проезд в транспорте, путёвки в санатории и лекарственное обеспечение, пишет РИА Новости.

Данные положения будут внесены в изменённый закон «О ветеранах».

Осада Севастополя длилась с октября 1941 года по июль 1942 года.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин напомнил о значимости уважительного и заботливого отношения к ветеранам Великой Отечественной войны. По словам главы государства, чрезвычайно ценно, что должным образом относятся к людям, защищавшим Отечество, не только власти, но и общество.