Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам 

https://static.news.ru/photo/6dadacfa-bb8b-11ea-9f22-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Заседание рабочей группы по поправкам пройдёт в пятницу, 3 июля, в онлайн-режиме. В заседании примет участие президент России Владимир Путин.

Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

Ранее зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что принято решение отображать первые результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ практически в онлайн-режиме в информационном центре ЦИК с момента поступления данных, начиная с Дальневосточного федерального округа (ДФО), писал NEWS.ru.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю с 25 июня по 1 июля. В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.